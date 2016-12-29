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РССС: сборная Казахстана станет главным соперником россиян на зимней Универсиаде-2017

Спорт
29 декабря, 14:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Хозяева соревнований намерены выставить первые составы на соревнованиях в Алма-Ате
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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Команда Казахстана составит серьезную конкуренцию россиянам в борьбе за победу в неофициальном медальном зачете на зимней Универсиаде, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"Российские спортсмены ставят перед собой самые высокие задачи, но одержать итоговую победу будет очень непросто, - заметил Сейранов. - По нашей информации, хозяева Универсиады намерены заявить на соревнования первые составы. Казахстан хочет выиграть, но мы будем стараться составить хозяевам конкуренцию".

"В женском фигурном катании за Россию будут выступать Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Алена Леонова, которые имеют на своем счету победы на многих международных соревнованиях, - напомнил собеседник ТАСС. - В этом виде мы однозначно будем претендовать на победу. В медалеемких лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте отбор в команду пока идет, и сейчас прогнозировать количество завоеванных в этих видах спорта наград очень сложно".

Сборная России на Универсиаде-2015, которая проходила в Словакии и Испании, установила абсолютный рекорд зимних Всемирных студенческих игр как по количеству завоеванных золотых медалей, так и по общему числу наград. Всего в активе россиян было 56 медалей, из которых 20 - высшего достоинства. Российские спортсмены выиграли также по 18 серебряных и бронзовых наград.

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