РФС продлил контракт с тренером женской сборной России Еленой Фоминой

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером женской сборной страны по футболу Еленой Фоминой. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2017 года.
"Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на чемпионат Европы - 2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне. В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления - сначала финальная стадия Евро в Нидерландах, а затем старт квалификации чемпионата мира - 2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать", - сказала Фомина.
Фомина возглавила сборную России в октябре 2015 года. Под ее руководством команда завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2017 года в Нидерландах. Соперниками наших футболисток по группе будут сборные Италии, Швеции и Германии.