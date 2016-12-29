Стадион "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

"Разрешительные документы подписаны", - сказал он.

Стадион строился с 2007 года, вместимость арены - 68 тысяч зрителей. Он примет матчи крупнейших футбольных турниров - Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года. Стоимость строительства стадиона составляет порядка 41 млрд рублей, проект арены неоднократно корректировался. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"), новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

Предполагается, что первый матч на стадионе пройдет 23 апреля - во встрече чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом".