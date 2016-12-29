Стадион "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию

Симонян: cомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не былоСпорт 29 декабря, 16:00
Сплетение судеб: взгляд на историю России и Украины сквозь призму одной семьиОбщество 29 декабря, 16:00
Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатациюСпорт 29 декабря, 15:58
Бывший футболист ЦСКА Хонда намерен продолжить карьеру в MLSСпорт 29 декабря, 15:37
Финансирование ФК "Динамо" со стороны ВТБ будет больше ранее заявленного - глава ВФСОСпорт 29 декабря, 15:35
Виктор Ан стал чемпионом России по шорт-треку в многоборьеСпорт 29 декабря, 15:30
Все работы на стадионе "Зенит-Арена" должны завершиться к 1 мая 2017 годаСпорт 29 декабря, 15:20
Футболист Кирилл Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018Спорт 29 декабря, 15:13
Тренер: Ахмедов не намерен покидать "Краснодар"Спорт 29 декабря, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил губернатор Георгий Полтавченко.
"Разрешительные документы подписаны", - сказал он.
Стадион строился с 2007 года, вместимость арены - 68 тысяч зрителей. Он примет матчи крупнейших футбольных турниров - Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года. Стоимость строительства стадиона составляет порядка 41 млрд рублей, проект арены неоднократно корректировался. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"), новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".
Предполагается, что первый матч на стадионе пройдет 23 апреля - во встрече чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом".