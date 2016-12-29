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Футболист Кирилл Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018

Спорт
29 декабря, 15:13 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 29, декабря. /ТАСС
Нападающий "Динамо" составит компанию Игорю Бутману, Станиславу Дужникову, Татьяне Гордеевой и Жерару Депардье
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Кирилл Панченко (слева)

Кирилл Панченко (слева)

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

САРАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Футболист "Динамо" Кирилл Панченко стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира 2018 года в России.  Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

"Кирилл Панченко - новый посол Саранска - города-организатора ЧМ-2018. Панченко составит компанию Игорю Бутману, Станиславу Дужникову, Татьяне Гордеевой и Жерару Депардье", - говорится в сообщении.

Панченко с 2010 по 2013 год защищал цвета "Мордовии", сыграв в 120 матчах и забив 34 мяча. В 2014 году футболист перешел в московский ЦСКА, с 2016 года на правах аренды выступает за московское "Динамо". В составе сборной России на счету 27-летнего нападающего один матч.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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