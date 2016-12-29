Тренер: Ахмедов не намерен покидать "Краснодар"

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" и сборной Узбекистана Одил Ахмедов не думает о смене команды и будет готовиться к сезону в составе "горожан". Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян.

Ранее СМИ сообщали о том, что Ахмедов в ближайшее время подпишет контракт с одним из китайских клубов.

"На данный момент Ахмедов - ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара". На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ", - сказал Бабаян.

Ахмедов перешел в "Краснодар" в 2014 году из махачкалинского "Анжи". В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей.