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Тренер: Ахмедов не намерен покидать "Краснодар"

Спорт
29 декабря, 15:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Полузащитник будет готовиться к сезону в составе "горожан"
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Одил Ахмедов

Одил Ахмедов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" и сборной Узбекистана Одил Ахмедов не думает о смене команды и будет готовиться к сезону в составе "горожан". Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян.

Ранее СМИ сообщали о том, что Ахмедов в ближайшее время подпишет контракт с одним из китайских клубов.

"На данный момент Ахмедов - ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара". На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ", - сказал Бабаян.

Ахмедов перешел в "Краснодар" в 2014 году из махачкалинского "Анжи". В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей.

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