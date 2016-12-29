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Все работы на стадионе "Зенит-Арена" должны завершиться к 1 мая 2017 года

Спорт
29 декабря, 15:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Строители будут стараться работать с опережением, заявил вице-губернатор Игорь Албин
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Строительство "Зенит-Арены"

Строительство "Зенит-Арены"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Все работы на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, должны завершиться к 1 мая 2017 года. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

"График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением", - сказал Албин.

Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.

Источник, знакомый с ситуацией, также сообщил ТАСС, что Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове. "Разрешение на ввод подписано", - сказал он.

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Источник: разрешение на ввод в эксплуатацию "Зенит-Арены" подписано
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