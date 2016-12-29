Все работы на стадионе "Зенит-Арена" должны завершиться к 1 мая 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Все работы на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, должны завершиться к 1 мая 2017 года. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

"График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением", - сказал Албин.

Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.

Источник, знакомый с ситуацией, также сообщил ТАСС, что Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове. "Разрешение на ввод подписано", - сказал он.