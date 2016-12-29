Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист ЦСКА Хонда намерен продолжить карьеру в MLS

Спорт
29 декабря, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По словам агента игрока, у полузащитника были предложения из Китая, но они отказались от этого варианта
Материал из 1 страницы
Кейсуке Хонда

Кейсуке Хонда

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Милан" Кейсуке Хонда хочет продолжить карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом заявил агент игрока, чьи слова приводит портал Football Italia.

"У нас были предложения из Китая, но мы отказались, - сказал агент Хонды. - Мы предпочли MLS. Хонда не имеет достаточного количества игрового времени в "Милане" и не хочет терять место в составе национальной сборной Японии".

Ранее сообщалось, что новый главный тренер клуба "Шанхай СИПГ" и бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш в зимнее трансферное окно собирается значительно укрепить состав и рассматривает 30-летнего Хонду в качестве одного из кандидатов. За китайский клуб также выступает бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк.

Контракт японца с "Миланом" истекает летом 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хонда сыграл в пяти матчах. С 2010 по 2013 год он выступал за московский ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
7
Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
Темы дня
Реклама