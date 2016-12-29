Бывший футболист ЦСКА Хонда намерен продолжить карьеру в MLS

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Милан" Кейсуке Хонда хочет продолжить карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом заявил агент игрока, чьи слова приводит портал Football Italia.

"У нас были предложения из Китая, но мы отказались, - сказал агент Хонды. - Мы предпочли MLS. Хонда не имеет достаточного количества игрового времени в "Милане" и не хочет терять место в составе национальной сборной Японии".

Ранее сообщалось, что новый главный тренер клуба "Шанхай СИПГ" и бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш в зимнее трансферное окно собирается значительно укрепить состав и рассматривает 30-летнего Хонду в качестве одного из кандидатов. За китайский клуб также выступает бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк.

Контракт японца с "Миланом" истекает летом 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хонда сыграл в пяти матчах. С 2010 по 2013 год он выступал за московский ЦСКА.