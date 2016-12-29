Финансирование ФК "Динамо" со стороны ВТБ будет больше ранее заявленного - глава ВФСО

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финансирование футбольного клуба "Динамо" со стороны банка ВТБ будет больше по сравнению с ранее заявленным. Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

Ранее заместитель председателя правления ВТБ, член совета директоров ФК "Динамо" Василий Титов рассказал ТАСС, что финансирование клуба со стороны банка в 2017 году сократится до 10 млн евро. В четверг общество "Динамо" приняло предложение банка ВТБ о покупке 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и ВФСО на три года.

"Это решение трудное, принималось в ходе детального обсуждения коллегиально. Могу сказать, что мы приняли предложение ВТБ взвешенно и продуманно, в полной мере осознавая и те проблемы, и ту ответственность, которая теперь лежит на нас. Это решение начинает новый этап сотрудничества "Динамо" с ВТБ с учетом некоторого увеличения финансирования по сравнению с ранее заявленным", - сказал Стржалковский.

22 декабря Стржалковский заявил, что задолженность футбольного клуба "Динамо" без кредитов на данный момент составляет 806 млн рублей.