Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатацию

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.
В четверг губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что разрешительные документы на ввод арены в эксплуатацию подписаны. "Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием", - сказал Мутко ТАСС.
По его словам, первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле - в нем примет участие санкт-петербургский "Зенит". "Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - отметил он.
Стадион, вместимость которого составляет 68 тысяч зрителей, примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Также на арене пройдут игры чемпионата Европы по футболу 2020 года. "Давайте не забывать и о том, что в 2020 году он (стадион) будет принимать и матчи чемпионата Европы. В этот список он попал именно благодаря своей вместительности, поэтому Санкт- Петербург в 2018-2020 годы будет очень футбольным городом", - сказал Мутко.