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Широков взял время на раздумья в переговорах с "Уралом"

Спорт
29 декабря, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
У бывшего капитана сборной России возникают вопросы по условиям, сообщил президент клуба Григорий Иванов
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Роман Широков

Роман Широков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков взял время на раздумья в переговорах с екатеринбургским "Уралом" о подписании контракта. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов, чьи слова приводит пресс-служба "Урала".

Широков завершил профессиональную карьеру футболиста в июле текущего года. 3 сентября он дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Атлантис". Позже он стал советником министра спорта Подмосковья.

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"С Романом Широковым мы провели переговоры, я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с (Романом) Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится", - сказал Иванов.

Широков в своей профессиональной карьере выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт- петербургский "Зенит". С сине-бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел половину сезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1" - на полгода с возможностью продления еще на сезон.

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами.

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