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ФК "Крылья Советов" расторг контракт с тренером Веркаутереном

Спорт
29 декабря, 16:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Бельгийский специалист был отправлен в отставку еще 3 ноября, но соглашение было расторгнуто лишь в конце декабря
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Франк Веркаутерен

Франк Веркаутерен

© EPA/JOSE COELHO

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Крылья Советов" расторг соглашение с бывшим главным тренером команды Франком Веркаутереном, в ближайшее время специалист будет отзаявлен. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

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Бельгийский тренер был отправлен в отставку 3 ноября, но клуб не мог его отзаявить, поскольку контракт был не разорван. Исполняет обязанности главного тренера Вадим Скрипченко.

"С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере", - добавил гендиректор.

После 17 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

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