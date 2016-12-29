ФК "Крылья Советов" расторг контракт с тренером Веркаутереном

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Крылья Советов" расторг соглашение с бывшим главным тренером команды Франком Веркаутереном, в ближайшее время специалист будет отзаявлен. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Бельгийский тренер был отправлен в отставку 3 ноября, но клуб не мог его отзаявить, поскольку контракт был не разорван. Исполняет обязанности главного тренера Вадим Скрипченко.

"С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере", - добавил гендиректор.

После 17 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.