Свирин: уходящий год для российских гребцов академического стиля стал неудовлетворительным

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Уходящий год для российских гребцов академического стиля стал неудовлетворительным, но подготовка, которую обеспечили сборной перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, можно признать отличной, спортсмены готовились завоевать медали. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Для всего мирового спорта 2016 год был знаковым - прошли летние Олимпийские игры. Основная задача была подготовиться к ним и максимально успешно выступить, но в силу определенных причин, известных всем, сборная не смогла добраться до Олимпиады в Рио в полноценном боевом составе. Поэтому год можно оценить как неудовлетворительный, так как основной цели - завоевать олимпийские медали - не было выполнено. Считаю, что можно оценить на отлично работу людей, которые трудились, - спортсмены, тренеры и люди, которые обеспечивали подготовку", - сказал Свирин.

"На Олимпийских играх 2012 года у нас было представлено два экипажа, а в этом году шесть - это очень большая команда по численности. Мы были готовы к завоеванию медалей", - подвел итоги глава федерации.

По итогам решений Международной федерации гребли и Международного олимпийского комитета, к Олимпийским играм 2016 года были допущены только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.