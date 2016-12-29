Софья Просвирнова пропустит чемпионат Европы по шорт-треку

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова не примет участие в чемпионате Европы 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

"В состав вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в итальянском Турине с 13 по 15 января.