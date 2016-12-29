"Чикаго" объявил о продлении контракта с Панариным на два года

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" продлил контракт с российским нападающим Артемием Панариным на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Это официально, форвард Панарин продлил контракт с нами, - говорится в сообщении. - Соглашение подписано на два года, его действие продлится до конца сезона-2018/19".
Панарин выступает за "Чикаго" с 2015 года. В прошлом сезоне он получил приз лучшему новичку НХЛ. В 37 матчах нынешнего регулярного чемпионата 25-летний россиянин набрал 37 очков (15 шайб + 22 передачи).