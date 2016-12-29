Контиолахти готов принять перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Финский Контиолахти готов провести перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.
Отмечается, что Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к организаторам финского этапа с вопросом о возможности принять восьмой этап Кубка мира. "Мы ответили, что сможем. У нас есть договор с рядом партнеров, а также с Ассоциацией биатлона Финляндии на проведение этапа", - сказал исполнительный директор спортивного клуба "Контиолахти" Томи-Пекка Риихивори.
Союз биатлонистов России (СБР) 22 декабря отказался от проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта, чтобы соревнования не проходили "среди подозрений и кривотолков", которые возникли в связи с выходом финальной части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Окончательное решение о месте проведения этапа будет объявлено в середине января 2017 года.