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Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как Широков

Спорт
29 декабря, 16:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Нынешний тренер "Урала" привел в пример таких игроков, как Касымов и Бородюк, которые продлили карьеру в "Крыльях Советов"
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Роман Широков (второй слева)

Роман Широков (второй слева)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодым футболистам "Урала" важно иметь в команде рядом такого игрока, как бывший капитан сборной России Роман Широков. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

В четверг президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о том, клуб провел переговоры с 35-летним Широковым о подписании контракта и тот взял время на раздумья. В июле Широков объявил о завершении карьеры и сейчас является председателем Общероссийского профсоюза футболистов и тренеров, а также советником министра спорта Московской области.

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"У нас много молодых ребят, поэтому для них важно иметь рядом такого мастера. У него хорошие мозги, хорошее исполнительское мастерство - как раз то, что необходимо, а мы тоже выстраиваем комбинационный футбол, - сказал Тарханов. - В свое время я тоже в "Крыльях" брал сначала Касымова и Бородюка, которые тоже возрастные и тоже заканчивали, но они у меня продлили карьеру. Из молодежи там были Каряка, Ковба, Бобер, которым по 20-21 год, за счет того, что они крутились вокруг таких мастеров, потом и росли".

Тарханов встречался с Широковым около десяти дней назад, рассказал специалист. "Широков играл в любительской лиге и забивал очень много мячей: он все такой же, достаточно стройный, все время работает над собой. Он объявлял в прессе, что хотел бы возобновить игровую практику. Потом Григорий Викторович (Иванов. - Прим. ТАСС) созвонился с ним и его агентом, и те пока в раздумьях", - подчеркнул он.

По словам Тарханова, возраст не всегда может быть помехой для игры.

"Когда я работал в Болгарии, то в пловдивском "Локомотиве" выступал форвард 36 лет. Является лучшим бомбардиром команды за последние годы, забил около 20 мячей за первый круг. Он настоящая машина - двигается, продавливает, играет с таким рвением, еще и капитан команды. Вот с таким рвением нужно относиться, а возраст - не помеха", - отметил он.

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