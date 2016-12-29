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Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубе

Спорт
29 декабря, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Если полузащитник не перейдет в "Спартак", то будет готовиться с дублем
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Александр Самедов

Александр Самедов

© Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Футболист "Локомотива" Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе; он будет тренироваться с дублем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Первый сбор "Локомотива" пройдет в испанском Эстепоне с 10 по 23 января. Второй и третий будут в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля и в турецком Белеке с 11 по 23 февраля соответственно. Молодежная команда проведет первый сбор в Москве, а два следующих - в Турции.

"Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем "Локомотива", первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в "Спартак", тогда отправится с дублем и на второй сбор", - сказал источник.

Ранее появилась информация, согласно которой Самедов может поменять клуб. По данным ТАСС, главным претендентом на полузащитника сборной России является московский "Спартак", но пока клубы не могут прийти к соглашению о сумме выкупа футболиста. По словам президента "Локомотива" Ильи Геркуса, железнодорожники оценивают трансфер футболиста в $5 млн.

Самедов в чемпионате России сезона-2016/17 провел за "Локомотив" 15 матчей и забил четыре гола.

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