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"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млн

Спорт
29 декабря, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
"Шахтер" хочет заработать на продаже защитника не менее €30 млн
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Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Об этом сообщает турецкий портал Ajansspor.

Отмечается, что "Зенит" предлагает за 27-летнего футболиста €15 млн. Также к игроку проявляет интерес турецкий "Бешикташ". "Шахтер" намерен заработать на продаже защитника не менее €30 млн.

Ракицкий выступает за "Шахтер" с 2009 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 19 матчей и отметился тремя результативными передачами.

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