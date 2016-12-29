"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Об этом сообщает турецкий портал Ajansspor.

Отмечается, что "Зенит" предлагает за 27-летнего футболиста €15 млн. Также к игроку проявляет интерес турецкий "Бешикташ". "Шахтер" намерен заработать на продаже защитника не менее €30 млн.

Ракицкий выступает за "Шахтер" с 2009 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 19 матчей и отметился тремя результативными передачами.