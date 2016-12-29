СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Палмейраса" Гуэдеса

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Палмейраса" Роджера Гуэдеса. Об этом сообщает телеканал ESPN.
В контракте 20-летнего футболиста прописана сумма выкупа, которая равна 5 млн бразильских реалов (€1,5 млн). Отмечается, что представители "Зенита" уже провели переговоры с "Палмейрасом". Также на Гуэдеса претендует другой бразильский клуб - "Крисиума".
Гуэдес выступает за "Палмейрас" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 22 матча и отметился двумя забитыми мячами.