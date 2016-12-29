AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 года

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны лучшими спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на сайте организации.
Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L'Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио- де-Жанейро, победив на дистанциях 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.
19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.