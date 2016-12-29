СМИ: "Спартак" претендует на 18-летнего футболиста сборной Конго

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" претендует на нападающего албанского футбольного клуба "Тирана" и сборной Конго Мервейла Ндокайта. Об этом сообщает портал DRCPF.

Отмечается, что руководство "Спартака" уже сделало предложение о покупке 18-летнего футболиста, однако албанский клуб рассчитывает сохранить его в своем составе до лета.

Ндокайт перешел в "Тирану" летом 2016 года. За сборную Конго он провел восемь встреч.