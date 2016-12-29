Ростовчане собрали новогоднюю футбольную гирлянду как символ ЧМ-2018

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону на площади парка им. М. Горького жители собрали новогоднюю футбольную гирлянду как символ предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

На протяжении трех недель жители города создавали авторские элементы гирлянды. Для всех желающих проводились мастер-классы по различным техникам. Создать свой элемент можно было и на самой площадке проведения мероприятия. Формирование гирлянды заняло около пяти часов, а длинна гирлянды составила более 100 метров.

"Чемпионат мира - это знаменательное событие для города и его жителей. Впечатление о городе формируют люди - его жители, их эмоции. Гирлянда, созданная нами, - это беспрецедентный случай сплоченности, совместного дела, причастного к большому событию. Жители Ростова смогли создать гирлянду вместе, вложили в маленькую вещь большой смысл. Мы по-настоящему собрались в одну команду, создавая атмосферу долгожданного события", - отметил глава ростовской дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года Павел Гавриков.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону, который примет четыре матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала.