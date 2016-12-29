Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист сборной Дании Поульсен завершил карьеру

Спорт
29 декабря, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Полузащитник не получил предложений, которые бы его заинтересовали
Материал из 1 страницы
© EPA/MONTSERRAT T DIEZ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Дании по футболу и итальянского "Ювентуса" Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает портал Voetbal International.

С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента. Отмечается, что 36-летний датчанин так и не получил предложения от команд, которое бы его устроило.

"Скорее всего, у него не было предложений, которые бы его заинтересовали, - сказал агент Поульсена Бонн Эссен. - Это тихое прощание с футболом, и оно его устраивает".

Поульсен начал карьеру в 2000 году в составе "Копенгагена", за "Ювентус" он выступал в период с 2008 по 2010 год. В составе сборной Дании он провел 92 матча, в которых забил шесть мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
3
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
4
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
5
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
6
Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама