Бывший футболист сборной Дании Поульсен завершил карьеру

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Дании по футболу и итальянского "Ювентуса" Кристиан Поульсен завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает портал Voetbal International.
С 2015 года Поульсен находился в статусе свободного агента. Отмечается, что 36-летний датчанин так и не получил предложения от команд, которое бы его устроило.
"Скорее всего, у него не было предложений, которые бы его заинтересовали, - сказал агент Поульсена Бонн Эссен. - Это тихое прощание с футболом, и оно его устраивает".
Поульсен начал карьеру в 2000 году в составе "Копенгагена", за "Ювентус" он выступал в период с 2008 по 2010 год. В составе сборной Дании он провел 92 матча, в которых забил шесть мячей.