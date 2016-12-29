Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Месси выиграл эту награду во второй раз подряд. Второе место занял его одноклубник испанец Андрес Иньеста. Третьим стал немец Тони Кроос, выступающий за мадридский "Реал".

Лионель Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.