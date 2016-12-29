Магнитогорский "Металлург" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Металлург" из Магнитогорска одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Осала (1-я и 3-я минуты), Ян Коварж (28), Томми Сантала (47) и Евгений Тимкин (60). У проигравших шайбы забросили Линус Умарк (32), Денис Куляш (32) и Теему Хартикайнен (43).
Для уфимцев это четвертое поражение подряд.
После 44 матчей "Металлург" с 93 очками занимает первое место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" после 45 игр находится на пятом месте. На счету уфимской команды 72 балла.
В следующем матче "Металлург" 3 января в гостях сыграет с тольяттинской "Ладой". "Салават Юлаев" в тот же день также на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".
В другом матче владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1 обыграл в гостях пекинский "Куньлунь".