Российский боксер Чеботарев 8 января дебютирует в профессионалах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артем Чеботарев переходит в профессиональный бокс и дебютирует 8 января в Риге. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"У Артема есть такие планы - провести бой 8 января в Риге", - сказал известный тренер Эдуард Кравцов.

Чеботарев в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.