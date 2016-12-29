СМИ: "Ювентус" предложит "Зениту" за Витселя €12 млн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предложит за полузащитника российского "Зенита" Акселя Витселя €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.

Отмечается, что "Ювентус" готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.