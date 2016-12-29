СМИ: "Ювентус" предложит "Зениту" за Витселя €12 млн

Карякин победил Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицуСпорт 29 декабря, 20:33
Врба покинул пост главного тренера футбольного клуба "Анжи"Спорт 29 декабря, 20:10
СМИ: "Ювентус" предложит "Зениту" за Витселя €12 млнСпорт 29 декабря, 20:02
Крейвен: МПК немедленно восстановит членство ПКР при условии соответствия критериямСпорт 29 декабря, 19:24
"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предложит за полузащитника российского "Зенита" Акселя Витселя €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.
Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.
Отмечается, что "Ювентус" готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.
Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.