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СМИ: "Ювентус" предложит "Зениту" за Витселя €12 млн

Спорт
29 декабря, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Итальянский клуб намерен завершить сделку в январе
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Аксель Витсель

Аксель Витсель

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предложит за полузащитника российского "Зенита" Акселя Витселя €12 миллионов. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.

Отмечается, что "Ювентус" готовит новое предложение по Витселю в надежде завершить сделку в январе.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

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