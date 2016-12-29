Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: футболист "Анжи" Будковский покинет клуб

Спорт
29 декабря, 20:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Украинский нападающий перешел в махачкалинскую команду в июле 2016 года и провел 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил агент игрока Вадим Шаблий.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из "Анжи" в "Уфу".

"Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", - сказал Шаблий.

Украинский нападающий перешел в "Анжи" в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина ввела новые санкции против России
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
4
На территорию посольства России в Дамаске попала мина
5
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону
Темы дня
Реклама