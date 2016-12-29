Агент: футболист "Анжи" Будковский покинет клуб

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил агент игрока Вадим Шаблий.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из "Анжи" в "Уфу".
"Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", - сказал Шаблий.
Украинский нападающий перешел в "Анжи" в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.