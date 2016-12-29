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Врба покинул пост главного тренера футбольного клуба "Анжи"

Спорт
29 декабря, 20:10 дата обновления: 29 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Также в отставку ушел весь тренерский штаб чешского специалиста
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Павел Врба

Павел Врба

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чешский специалист Павел Врба покинул пост главного тренера махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

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Также вместе с Врбой "Анжи" покинул тренерский штаб чешского специалиста. Ранее в СМИ появилась информация, что возможными преемниками Врбы могут стать Леонид Кучук или Сергей Ташуев.

28 декабря стало известно, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Руководство "Анжи" также объявило о грядущей продаже ведущих игроков клуба из-за финансовых проблем.

Врба возглавил махачкалинский клуб в 2016 году. На прошедшем летом во Франции чемпионате Европы специалист тренировал сборную Чехии.

В текущем сезоне чемпионата России "Анжи" идет на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков после 17 туров.

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