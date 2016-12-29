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Анцелиович заявила, что не признавала институционального сговора в РФ в вопросе допинга

Спорт
29 декабря, 20:37 дата обновления: 29 декабря, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Глава РУСАДА рассказала подробности беседы с журналисткой New York Times
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Анна Анцелиович

Анна Анцелиович

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович не подтверждала наличия в России схемы допингового институционального сговора. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС.

В среду американская газета New York Times опубликовала статью, в которой приведена цитата Анцелиович о допинге в России: "Это был институциональный сговор". При этом она отметила, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны. Позже РУСАДА заявило об искажении журналистами слов руководителя агентства.

"В ходе беседы с журналисткой Ребеккой Руиз речь не шла о признании мною наличия схемы "институционального сговора", - подчеркнула Анцелиович. - Действительно обсуждался доклад господина Ричарда Макларена, и я высказала мнение о его шокирующем характере. Я рассказала Ребекке, что в России Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое до сих пор продолжается, и, на мой взгляд, истинную картину мы узнаем по окончании расследований Следственного комитета и Международного олимпийского комитета".

"Речь об институциональном сговоре шла в разрезе того, что сам господин Макларен изменил формулировку с "государственной системы допинга" на "институциональный сговор", и что, конечно, мы это приветствуем. А круг виновных и факт наличия либо отсутствия системы будет установлен в ходе уголовного разбирательства", - подытожила собеседница ТАСС.

Глава РУСАДА намерена попросить американскую журналистку предоставить аудиозапись их беседы. "Ребекка может опубликовать запись нашего разговора для подтверждения или опровержения моих слов", - добавила Анцелиович.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов. Несколько международных соревнований в России после заявлений иностранных атлетов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.

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