"Волга" победила "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ульяновская "Волга" победила нижегородский "Старт" со счетом 7:5 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Голы в составе победителей забили Максим Пахомов (7-я и 78-я минуты), Игорь Ларионов (55, 61, 82), Александр Слугин (57) и Владислав Кузнецов (68). У "Старта" отличились Максим Семенов (9) Алексей Ничков (30, 85) и Владимир Иванов (49, 50).
"Волга" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 41 очко. "Волга" с девятью очками в активе идет последней (шестой).
Остальные результаты игрового дня:
"Уральский трубник" - "Сибсельмаш" - 11:1
"Родина" - "Водник" - 2:4
"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:4.