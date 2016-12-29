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"Волга" победила "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
29 декабря, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 7:5
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ульяновская "Волга" победила нижегородский "Старт" со счетом 7:5 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Голы в составе победителей забили Максим Пахомов (7-я и 78-я минуты), Игорь Ларионов (55, 61, 82), Александр Слугин (57) и Владислав Кузнецов (68). У "Старта" отличились Максим Семенов (9) Алексей Ничков (30, 85) и Владимир Иванов (49, 50).

"Волга" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 41 очко. "Волга" с девятью очками в активе идет последней (шестой).

Остальные результаты игрового дня:

"Уральский трубник" - "Сибсельмаш" - 11:1

"Родина" - "Водник" - 2:4

"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:4.

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