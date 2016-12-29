Американская горнолыжница Шиффрин одержала третью победу подряд в слаломе на этапах КМ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге.
Спортсменка по итогам двух попыток показала результат 1 минута 40,06 секунды. Второе место заняла представительница Словакии Вероника Велс-Зузулова, отстав от победителя на 0,64 секунды. Третье место у Венди Хольднер из Швейцарии (+1,54).
Победа стала для Шиффрин третьей подряд в слаломе на этапах Кубка мира. В последний раз подобное удавалось швейцарке Врени Шнайдер в 1989 году.
Следующий старт в дисциплине в рамках Кубка мира пройдет в Загребе 3 января.