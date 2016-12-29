Сербские болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 перед игрой с БК ЦСКА

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" почтили память погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ перед матчем 14-го тура Евролиги против российского ЦСКА. Видео с акцией болельщиков размещено на канале сайта фанатов "Црвены Звезды" на Youtube.

Самолет потерпел крушение 25 декабря утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.

Перед встречей, которая проходит в четверг в Белграде, болельщики растянули баннер в память о погибших и исполнили песню.

Сербские болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154