Теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая "ракетка" мира американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном. Слова спортсменки приводит журнал People.

"Он опустился передо мной на колени и произнес самые главные четыре слова, - написала 35-летняя теннисистка. - И я сказала ему "да".

О том, когда пара официально узаконит свои отношения, не сообщается.

Уильямс - бывшая первая "ракетка" мира (сейчас - вторая), четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на счету Серены Уильямс 38 побед на турнирах Большого шлема.

Оганян является совладельцем социального новостного сайта Reddit.