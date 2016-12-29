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Сборная Дании обыграла команду Чехии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
29 декабря, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Датские хоккеисты победили команду Чехии со счетом 3:2 в овертайме в матче группы А молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Шайбы в составе чехов забросили Мартин Некас (8-я минута) и Филип Гронек (31). Датчане ответили точными бросками Йоакима Блихфельда (29), Николая Крага (54) и Матиаса Фрома (1-я минута первого овертайма).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует с четвертьфинала, выходят по четыре команды из каждой группы. Сборная Чехии занимает третью позицию, набрав по итогам трех матчей пять очков. Датчане, в активе которых также пять очков, располагаются на одну строчку выше за счет дополнительных показателей.

В следующем матче датчане 31 декабря сыграют против швейцарцев. Чехи в тот же день сыграют против шведов.

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