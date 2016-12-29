СМИ: тренер сборной Уэльса Коулмэн отклонил предложение возглавить "Суонси"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крис Коулмэн отклонил предложение возглавить валлийский "Суонси". Об этом сообщает газета The Sun.
Ранее "Суонси" отправил в отставку американского наставника команды Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл. В чемпионате Англии "Суонси" занимает предпоследнее, 19-е место.
46-летний Коулмэн, который выступал за "Суонси" в бытность игроком, возглавил сборную Уэльса в 2012 году. На прошедшем летом чемпионате Европы он привел команду к лучшему достижению на международных турнирах, выйдя со сборной в полуфинал ЧЕ.