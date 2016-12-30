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СМИ: "Зенит" не будет продавать полузащитника Витселя зимой

Спорт
30 декабря, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По информации портала, российская команда не рассчитывает заработать на трансфере игрока и планирует задействовать его в матчах до завершения контракта
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Аксель Витсель (в центре)

Аксель Витсель (в центре)

©  ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" не намерен продавать бельгийского полузащитника Акселя Витселя в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Juvenews.

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде, однако затем переговоры между клубами зашли в тупик из-за того, что руководство итальянской команды отказалось переплачивать за футболиста, контракт которого истекает летом 2017 года.

Отмечается, что "Зенит" отклонял предложения итальянского клуба не из-за того, что они были невыгодными с материальной точки зрения. По информации портала, российская команда не рассчитывает заработать на трансфере игрока и планирует задействовать его в матчах до завершения контракта летом 2017 года.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

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