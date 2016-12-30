СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год

В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла ГрецииПроисшествия 30 декабря, 2:20
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 30 декабря, 1:54
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатовПолитика 30 декабря, 0:25
Волгоградцы возложат красные гвоздики к гранитному знаку на месте теракта 2013 годаОбщество 30 декабря, 0:22
"Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах стартует в ГерманииСпорт 30 декабря, 0:18
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкцийПолитика 30 декабря, 0:13
СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в годСпорт 30 декабря, 0:13
Перемирие в Сирии вступает в силу с 01:00 мск 30 декабряМеждународная панорама 30 декабря, 0:08
Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой МосквеПроисшествия 30 декабря, 0:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Китайский клуб предложил нападающему испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду контракт с зарплатой 150 миллионов евро в год. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.
Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил "Реалу" за 31-летнего португальца 300 миллионов евро. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.
"Реал" приобрел Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча".