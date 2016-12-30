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СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год

Спорт
30 декабря, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС
Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил "Реалу" за 31-летнего португальца €300 млн
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© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Китайский клуб предложил нападающему испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду контракт с зарплатой 150 миллионов евро в год. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.

Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил "Реалу" за 31-летнего португальца 300 миллионов евро. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.

"Реал" приобрел Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча".

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