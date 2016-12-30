"Автомобилист" проиграл "Давосу" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера по хоккею

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб "Автомобилист" уступил "Давосу" со счетом 1:3 в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе россиян заброшенной шайбой отметился Анатолий Голышев (18-я минута). У швейцарцев отличились Туомо Рууту (6), Дрю Шор (9) и Марк Визер (44).

В полуфиналах турнира сыграют "Динамо" (Минск) против сборной Канады, а также швейцарские клубы "Лугано" и "Давос".