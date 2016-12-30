Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автомобилист" проиграл "Давосу" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера по хоккею

Спорт
30 декабря, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб "Автомобилист" уступил "Давосу" со счетом 1:3 в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе россиян заброшенной шайбой отметился Анатолий Голышев (18-я минута). У швейцарцев отличились Туомо Рууту (6), Дрю Шор (9) и Марк Визер (44).

В полуфиналах турнира сыграют "Динамо" (Минск) против сборной Канады, а также швейцарские клубы "Лугано" и "Давос".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов
2
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций
3
США высылают 35 российских дипломатов
4
Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"
5
В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла Греции
6
Сотрудник вневедомственной охраны убит в Новой Москве
7
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
Темы дня
Реклама