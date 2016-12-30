Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) проиграла команде США в своем третьем матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина уступила со счетом 2:3.

В составе россиян шайбы забросили Кирилл Ураков (12-я минута) и Кирилл Капризов (38). У американцев отличились Клэйтон Келлер (5), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). За 1 минуту 29 секунд до конца третьего периода голкипер сборной России Илья Самсонов отразил буллит, назначенный за умышленный сдвиг ворот Сергеем Зборовским. Лучшими игроками матча были признаны защитник Михаил Сергачев у сборной России и форвард Терри - у американцев.

Следующий матч команда Брагина сыграет 1 января против сборной Словакии. Начало встречи - 04:00 мск.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Ранее россияне проиграли сборной Канады (3:5) и разгромили команду Латвии (9:1). Сборная США выиграла все три матча на турнире и возглавляет группу В, набрав девять очков. Вторыми идут канадцы (6), которые позднее в пятницу сыграют против сборной Латвии. Команда России занимает третье место (3), Словакии - четвертое (0), Латвии - пятое (0).