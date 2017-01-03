СМИ: футболист "Наполи" Мертенс может перейти в "Зенит"

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Дрис Мертенс может перейти в российский "Зенит". Об этом сообщает портал ItaSportpress.
Руководство российской команды намерено потратить деньги с продажи Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на приобретение 29-летнего бельгийца.
Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, в текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.