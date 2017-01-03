Магнитогорский "Металлург" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Семин (36-я и 43-я минуты), Крис Ли (37) и Владислав Валетников (55). Хозяева ответили шайбами Василия Стрельцова (9) и Андрея Иванова (26).

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав по итогам 45 встреч 96 очков. "Лада", в активе которой 52 очка, идет 12-й.