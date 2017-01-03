IAAF готова обсудить аннуляцию мировых рекордов в легкой атлетике

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МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) готова обсудить предложение об аннуляции всех мировых рекордов в легкой атлетике, выдвинутое главой Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее глава AIPS выступил с открытым письмом, адресованным главе IAAF Себастьяну Коу, в котором указал на частоту допинг-случаев с участием олимпийских чемпионов и предложил начать новую эру в легкой атлетике.
"Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными, - заявили в пресс-службе IAAF. - Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях. Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять свое место в истории, а также столкнутся с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто".
Чуть более месяца назад IAAF объявила о запуске портала для информирования о применении допинга.