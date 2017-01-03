НХЛ рассчитывает провести выставочные матчи в Европе перед следующим сезоном

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести выставочные матчи в Европе перед началом сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщила руководитель стратегий международного бизнеса и брендинга профсоюза игроков НХЛ Сандра Монтейро.
В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.
"Сейчас идет обсуждение с привлечением профсоюза по поводу формата и конкретных сроков этих матчей. Сложно сказать, когда будет принято решение, однако речь идет уже о следующем сезоне. Наиболее вероятным местом проведения на данный момент является Швеция", - отметила Монтейро.
"После Кубка мира лига заинтересована в продвижении своего бренда по всему миру, это и было одной из главных целей турнира", - добавила Монтейро. При этом она подчеркнула, что проведение матчей с участием клубов НХЛ на территории России маловероятно.
В финальной серии Кубка мира по хоккею, который проходил в Торонто с 17 по 29 сентября, команда Канады победила сборную Европы (3:1, 2:1).