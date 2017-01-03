Вяльбе надеется, что лыжник Устюгов сохранит силы на чемпионат мира

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МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом ТАСС выразила надежду, что Сергей Устюгов, который является промежуточным лидером многодневной гонки "Тур де Ски", сможет показать хороший результат как на мировом первенстве, так и в Кубке мира.
Во вторник Устюгов одержал победу в скиатлоне на дистанции 20 км гонки "Тур де Ски", выиграв третий этап подряд, он возглавляет общий зачет многодневки.
"Испытываю положительные эмоции по поводу происходящего, как и все, кто любит лыжные гонки. В прошлом году Устюгов занял третье место, сейчас спортсмены этим трофеем дорожат, это важно. Надеюсь, что Сергей считает чемпионат мира более важным турниром, а также общий зачет Кубка мира, это еще круче. Здорово, когда человек стабилен на протяжении всего сезона", - сказала Вяльбе.
В декабре Международная федерация лыжного спорта сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. "Наверное, Сергею было бы полегче, если бы рядом были Легков, Максим, Женька, те ребята, которые могут где-то помочь. Но все равно он молодец, настоящий спортсмен и мужик", - добавила она.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в финском Лахти с 23 февраля по 5 марта.