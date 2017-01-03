Бывший помощник главного тренера "Баварии" Пол Клемент возглавил "Суонси"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Английский специалист Пол Клемент утвержден на пост главного тренера валлийского футбольного клуба "Суонси". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее "Суонси" отправил в отставку американца Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл.

"Суонси" рад объявить о подписании контракта с новым главным тренером Полом Клементом на 2,5 года", - говорится в сообщении.

44-летний специалист был помощником главного тренера немецкой "Баварии" Карло Анчелотти с 2016 года. В чемпионате Англии "Суонси" занимает 20-е место.