Бывший помощник главного тренера "Баварии" Пол Клемент возглавил "Суонси"

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Английский специалист Пол Клемент утвержден на пост главного тренера валлийского футбольного клуба "Суонси". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее "Суонси" отправил в отставку американца Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл.
"Суонси" рад объявить о подписании контракта с новым главным тренером Полом Клементом на 2,5 года", - говорится в сообщении.
44-летний специалист был помощником главного тренера немецкой "Баварии" Карло Анчелотти с 2016 года. В чемпионате Англии "Суонси" занимает 20-е место.