IAAF получила от комиссии WADA около 200 имен подозреваемых в допинге легкоатлетов РФ

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
Во вторник организация опубликовала список критериев для подачи заявок на получения российскими легкоатлетами индивидуального допуска до международных соревнований.
"IAAF были направлены имена около 200 россиян от комиссии Макларена, - говорится в сообщении. - Эти и другие сведения из доклада Макларена будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск".
Независимая комиссия WADA 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов.