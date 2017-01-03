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IAAF получила от комиссии WADA около 200 имен подозреваемых в допинге легкоатлетов РФ

Спорт
3 января, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Эти и другие сведения из доклада Макларена будут учитываться при вынесении решений относительно российских спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск на участие в соревнованиях
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© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

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Во вторник организация опубликовала список критериев для подачи заявок на получения российскими легкоатлетами индивидуального допуска до международных соревнований.

"IAAF были направлены имена около 200 россиян от комиссии Макларена, - говорится в сообщении. - Эти и другие сведения из доклада Макларена будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск".

Независимая комиссия WADA 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов.

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