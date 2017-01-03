IAAF убрала критерий о необходимости проживания вне России для участия в турнирах

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МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) убрала критерий о необходимости проживания легкоатлетов РФ за границей для участия в международных турнирах. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Список критериев был опубликован IAAF во вторник.
"IAAF вывесила критерии допуска, и, в принципе, эти критерии ничем не отличаются от критериев допуска, которые они раньше анонсировали, - сказал Шляхтин. - Раньше у IAAF было требование, что все спортсмены, которые тестируются, должны проживать за границей, сейчас они убрали этот аргумент, по сути, это снимает все вопросы касаемо наших спортсменов, сейчас будут реальные запросы на участие в международных стартах, реальные вещи. Подчеркну, что все это будет происходить под нейтральным стартом".
Также Шляхтин выразил мнение, что IAAF объективно подойдет к допуску россиян к коммерческим турнирам. "Сейчас в международном пуле тестирования находятся 62 наших спортсмена, очень многое зависит от самих спортсменов. Зимний чемпионат Европы, откровенно говоря, не котируется. Что касается коммерческих стартов, то, я думаю, по определению все будет происходить достаточно объективно", - отметил он.
Совет IAAF 17 июня на своем заседании принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро IAAF отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной. Также IAAF позволила выступить на июльском чемпионате Европы в Амстердаме информатору WADA Юлии Степановой. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, запретил Степановой стартовать на Играх-2016 из-за прошлых проблем с допингом.