Форвард "Торонто" Мэттьюс признан новичком месяца в НХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне ("Виннипег", 6+6), Мэттью Ткачук ("Калгари", 1+11), Себастьян Ахо ("Каролина", 4+9) и голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей (6-1-1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).

Мэттьюс был выбран "Торонто" под общим первым номером на драфте 2016 года.