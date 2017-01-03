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Форвард "Торонто" Мэттьюс признан новичком месяца в НХЛ

Спорт
3 января, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах декабря
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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне ("Виннипег", 6+6), Мэттью Ткачук ("Калгари", 1+11), Себастьян Ахо ("Каролина", 4+9) и голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей (6-1-1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).

Мэттьюс был выбран "Торонто" под общим первым номером на драфте 2016 года.

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