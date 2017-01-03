Форвард "Торонто" Мэттьюс признан новичком месяца в НХЛ

Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропортуПроисшествия 4 января, 0:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне ("Виннипег", 6+6), Мэттью Ткачук ("Калгари", 1+11), Себастьян Ахо ("Каролина", 4+9) и голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей (6-1-1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).
Мэттьюс был выбран "Торонто" под общим первым номером на драфте 2016 года.