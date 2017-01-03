Российский голкипер Бобровский признан лучшим игроком месяца в НХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан лучшим игроком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В декабре Бобровский принял участие в 12 играх, одержав во всех победы, пропуская в среднем 1,75 шайбы и отражая 93,9% бросков. Он стал первым игроком в истории "Коламбуса", который признавался лучшим игроком месяца в НХЛ.

Второй звездой декабря был признан российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. В 15 матчах нападающий набрал 21 очко (7 шайб + 14 передач). Сейчас россиянин делит с форвардом "Эдмонтона" Коннором Макдэвидом первое место в списке бомбардиров НХЛ этого сезона (43 очка).

Третьей звездой месяца стала голкипер "Миннесоты" Деван Дубник. В 12 матчах в декабре он одержал 10 побед, отражая 93,4% бросков и пропуская в среднем 1,88 шайбы.